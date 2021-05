Ciclista investito: «Individuato il pirata della strada»

Il proprietario dell’auto che sabato sera ha investito l’anziano ciclista in via Podgora, poi deceduto in ospedale, ha un nome e cognome. Si tratta di un residente in un Comune dell’hinterland di Treviso, che è stato individuato sia da una telecamera privata posta su via Podgora che dalle telecamere di videosorveglianza della polizia locale.

«Il caso si è risolto nel giro di dodici ore - spiega il comandante della polizia locale, Andrea Gallo - Già da domenica mattina eravamo in possesso di chiare immagini sul veicolo, transitante in via Podgora, che si dirige verso il centro di Treviso con lo specchietto completamente divelto, lasciato sulla strada, a pochi metri dal punto d’urto. Il proprietario della vettura incriminata è irreperibile. Ciò avvalora il fatto che la sua scomparsa sia direttamente collegata ai fatti tragici di sabato sera. Eravamo già sulle tracce del responsabile - continua il comandante - Abbiamo voluto lanciare l’appello a costituirsi per accelerare la cattura».

L’impegno degli investigatori, al lavoro per tutta la notte tra sabato e domenica, ha portato in poche ore alla soluzione del caso: «Era assolutamente necessario riuscire a trovare il veicolo coinvolto - evidenzia Gallo - Non è stato per nulla semplice ma alla fine le immagini inchiodano il pirata della strada senza ombra di dubbio». Sul problema velocità in quella via il Comandante assicura che la presenza della polizia locale è stata garantita: «Sappiamo che quella via è molto frequenta da chi usa la Tangenziale ed essendo un rettilineo capita spesso che gli automobilisti non osservino i limiti. Dal primo gennaio sono una ventina i controlli effettuati nella via. Proprio giovedì scorso ho effettuato personalmente un sopralluogo per decidere dove esattamente posizionare un cosiddetto velobox, l’armadio blindato dove installare l’autovelox che verrà messo in funzione alla presenza di un agente della polizia locale».