Malore in bici sul Monte Grappa: ciclista perde la vita a 58 anni

Tragedia improvvisa nella mattinata di domenica 15 ottobre all'altezza del 19esimo tornante della provinciale Generale Giardino, in località Semonzo del Grappa. Sulla strada che porta al sacrario militare di Cima Grappa, verso le 10.30, Ivano Bertagnoni, 58enne residente a Romano d'Ezzelino, si è accasciato a terra all'improvviso mentre stava pedalando insieme alla moglie nelle vicinanze della Locanda 77.

A dare l'allarme sono stati alcuni ciclisti, passati pochi minuti dopo in zona. Sul posto si sono precipitati l'elisoccorso del Suem 118, il personale del Suem di Crespano del Grappa con automedica e ambulanza e i carabinieri. La moglie del 58enne è stata soccorsa in evidente stato di choc. La salma di Ivano Bertagnoni è stata invece trasportata in obitorio a Bassano del Grappa dove si trova ora a disposizione familiari.