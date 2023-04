Attività anti stupefacenti, due giovani nei gui per spaccio

Nella giornata di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile sono stati svolti servizi di controllo del territorio in città, predisposti dal Questore di Treviso; i poliziotti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova hanno proceduto a numerosi posti di controlli, verificando persone a piedi ed autovetture con i relativi occupanti presso il centro e comuni limitrofi.

In Viale Venezia a Conegliano, in un controllo ad autoveicolo, venivano sequestrati 3 g di hashish ad un cittadino di Vittorio Veneto, in possesso di un coltello da cucina e deferito all’Autorità giudiziaria. Nel corso di un servizio in Via del Ruio la volante ha sorpreso una vecchia fiat Croma che cambiava direzione all’arrivo della pattuglia: venivano identificati all’interno due ragazzi classe 2000 (un italiano ed un senegalese) che nascondevano sul sedile posteriore una busta di marijuana di 12 grammi ed altre buste pronte per lo spaccio (rinvenuto altro materiale atto al confezionamento a Carpesica nei pressi della parrocchia): i due sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre in via del Ruio a prima mattina venivano controllati due giovani classe 2022 e 2003 di Orsago e San Fior: avevano in tasca vari oggetti atti ad offendere (coltelli a serramanico e una noccoliera a forma di anello): sono stati accompagnati in Commissariato e denunciati.

Sempre a Conegliano sorpresi dalle Volanti numerosi consumatori di sostanze stupefacenti: nei giorni scorsi in Piazzale Aldo Moro un cittadino marocchino classe 2000 è stato trovato con 1,5 grammi ed un italiano classe 2004 con mezzo grammo sempre di hashish; in via Settembrini un cittadino albanese di San Fior veniva trovato con uno spinello ed un altro albanese classe 1988 vicino allo Zoppas Arena con 3,6 grammi di hashish. Nell’ultimo periodo sequestri di stupefacente sono stati operati dai poliziotti del Commissariato anche a Susegana (in via Conegliano) e nel corso di un servizio serale a Santa Lucia, dove veniva controllato un veicolo condotto da un cittadino senegalese trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana (gli è stata ritirata la patente di guida). A San Fior presso Parco Fiore un ragazzo italiano classe 2000 è stato trovato con 5 grammi di marijuana.