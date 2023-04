Torna a colpire la banda dello slot: nel mirino la sala "Las Vegas"

Torna a colpire nella Marca la banda delle slot. Ignoti hanno preso di mira, nella notte tra mercoledì e giovedì, la sala "Las Vegas" di viale Italia a Conegliano. I malviventi, si ipotizza un gruppetto composto almeno da due/tre persone, sono penetrati nell'esercizio commerciale poco dopo le 4, dopo aver scassinato una porta con maniglie antipanico e sollevato le saracinesche. Subito è scattato allarme ma i ladri sono riusciti a svuotare il contenuto di ben 5 slot machine che contenevano denaro per qualche migliaio di euro. Il danno all'attività è ancora in fase di quantificazione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si ipotizza che ad agire possa essere una banda specializzata in questo tipo di colpi: l'ultimo in ordine di tempo risale allo scorso 3 marzo ed era avvenuto a Montebelluna.