Città deserta nel giorno di Pasquetta: strade vuote e nessuna sanzione

Una giornata all'insegna della tranquillità quella che si è svolta a Pasquetta a Treviso. Nonostante i controlli della polizia locale lungo tutto il territorio del capoluogo, i cittadini pare abbiano rispettato le regole previste dal Governo tanto che nessuna sanzione è stata elevata. Come a Pasqua anche oggi, infatti, la città è rimasta sostanzialmente deserta e nessuna criticità è stata notata, al massimo qualche persona è stata vista passeggiare nei parchi o lungo le mura cittadine, senza però creare alcuna situazione di particolare interesse per le forze dell'ordine.

I controlli lungo il Piave

Anche lunedì la polizia locale di Maserada sul Piave è stata impegnata nell'attività di vigilanza delle aree pubbliche dove avrebbero potuto formarsi degli assembramenti. Le strade sono state sempre pressoché deserte mentre si sono notate persone nei parchi pubblici, tutte impegnate in attività motoria. Lungo le rive del Piave, dove c'era la preoccupazione che potessero essere organizzati i tradizionali pic nic, non si sono fortunatamente registrati stazionamenti, ma solo presenze di residenti impegnati in attività sportiva o motoria. Ieri, giorno di Pasqua, tra Candelù e Saletto si è invece sviluppato un principio di incendio sulle rive del Piave che ha interessato la vegetazione, incendio prontamente domato anche grazie all'intervento del nucleo antincendio boschivo della Protezione Civile di Maserada sul Piave. La polizia locale sta comunque verificando con il sistema di videosorveglianza comunale se nelle vicinanze di tale area vi sia stato un ritrovo di giovani con l'idea di trascorrere la notte tra Pasqua e Pasquetta in riva al fiume.

