Sabato sera, 70 auto controllate dalla polizia: 20 patenti ritirate

Polizia di Stato al lavoro per contrastare le stragi del sabato sera, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo in centro a Treviso, quattro le pattuglie della polizia stradale sono state impegnate nei controlli su strada insieme ad una volante e ad un equipaggio dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Treviso. Settanta, in totale, gli automobilisti controllati.

Venti le patenti ritirate di cui 16 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (cocaina). Durante i controlli sulle 70 auto fermate sono stati 56 gli automobilisti sanzionati: 11 per mancato uso delle cinture di sicurezza, sette per aver usato il telefono alla guida e uno per alta velocità. L'attività ha portato alla decurtazione di 201 punti patente complessivi. I controlli della polizia continueranno nei prossimi giorni non solo in centro a Treviso ma su tutte le strade della provincia.