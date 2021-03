Morto dopo lite in casa: «Si è difeso da una barbara aggressione»

ll pubblico ministero Anna Andreatta ha intenzione di iscrivere E.M, 20enne di Quero, in provincia di Belluno, nel registro degli indagati per omicidio. Se volontario e preterintenzionale dipenderà molto dalla conclusioni a cui arriverà l'autopsia programmata per venerdì prossimo e che verrà effettuata dal medico legale Alberto Furlanetto.

Intanto si è chiusa nel silenzio la famiglia del giovane che, durante una collutazione avvenuta tra l'8 e il 10 luglio del 2020, avrebbe colpito con una colonnina di marmo Giuseppe Vendrasco, 64 anni di Cornuda, morto ieri, lunedì 1 marzo, a sette mesi dal ricovero presso la casa di riposo Umberto I di Montebelluna. Per i familiari parla invece il legale, l'avvocato Andrea Gobbo, che resta in attesa dell'esame sul cadavere del 64enne. «In ogni caso - dice - il 20enne si è difeso da una barbara aggressione, il colpo alla testa è stato un gesto di estrema difesa».

«Abbiamo saputo della sua morte oggi (martedì 2 marzo) - continua - è una notizia triste come sempre quando una persona viene dichiarata deceduta. Ho sentito il mio cliente al telefono, lo vedrò probabilmente nei prossimi giorni. Per ora i familiari hanno chiesto il silenzio, anche solo la rievocazione di quello che è successo in quei due giorni crea al ragazzo un forte senso di stress». L'esame autoptico dovrà chiarire se ci sia o meno un nesso di causa ed effetto tra le lesioni riportate alla testa da Vendrasco e la sua morte.