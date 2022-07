Cade in dirupo profondo venti metri, Rei salvato dai vigili del fuoco

Rei, un cane labrador, è scivolato questa mattina in un dirupo nei pressi del Santuario Beata Vergine del Covolo di Crespano del Grappa ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Il cane era in giro per i boschi con il suo padrone, quando forse attirato da qualche animaletto è caduto per oltre venti metri in un dirupo in alcuni tratti verticali. Il proprietario resosi conto dell’impossibilità del recupero per l’impervietà del luogo, ha dato l’allarme alla sala operativa del 115. I pompieri accorsi da Montebelluna con i volontari di Asolo, hanno anche fatto intervenire anche i colleghi di Treviso del nucleo SAF (speleo alpino fluviale). Il personale ha predisposto la calata e il recupero di un operatore, che ha raggiunto Rei. Il labrador si è fatto docilmente raggiungere e imbragare ed è stato recuperato. L’animale che non ha subito ferite è stato comunque visitato da un veterinario presente sul posto. Rei, dopo essere stato coccolato dalla squadra è stato riconsegnato al felice padrone.