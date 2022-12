Muore in moto a 18 anni, la musica di Vasco per l'ultimo saluto a Davide

Venegazzù in lutto per l'ultimo saluto a Davide Bon, il ragazzo di soli 18 anni morto lo scorso 2 novembre mentre tornava a casa in moto dal lavoro. Sabato 3 dicembre la chiesa della frazione di Volpago del Montello era gremita in ogni ordine di posto.

Come riportato da Antenna 3, al termine della cerimonia c'è stato il momento più toccante: sul sagrato i palloncini liberati in aria e le note della canzone "Anima Fragile" di Vasco Rossi hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa. Amici e compagni di scuola del Cfp di Fonte non sono riusciti a trattenere le lacrime. Insieme a loro le comunità di Venegazzù e Volpago del Montello strette intorno al dolore del fratello di Davide, Luca, della fidanzata Elisa, dei genitori Patrick e Dolores. «Com’è possibile vivere questo distacco senza perdere l’amore per la vita?» le parole di don Federico Gumiero, durante l'omelia. Sotto all'altare un cuore bianco e uno celeste con la dedica della fidanzata ("La tua Bebecita"). Toccanti i messaggi d'addio letti sul sagrato dai compagni di scuola del 18enne: «Quello che desideravi per essere felice era solamente questo: il tuo primo amore, la tua famiglia, la tua nuova amica a quattro zampe e il lavoro dei tuoi sogni. Oggi vogliamo dirti che sei sempre stato e sarai sempre una parte fondamentale della nostra vita. Ciao Davide».