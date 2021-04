Alla guida con patente revocata e banconote false: denunciato un 37enne

L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Volpago dopo che aveva cercato, invano, di pagare la benzina con le banconote falsificate in alcuni distributori del montebellunese

I carabinieri della Stazione di Volpago del Montello, a conclusione di una breve indagine, nelle ultime ore hanno deferito in stato di libertà per tentativo di spendita di monete falsificate e guida senza patente un 37enne del posto già gravato da pregiudizi. L'uomo si era difatti messo alla guida di un'auto benché avesse la patente revocata, il tutto per tentare di usare delle banconote false ai danni di diversi distributori di carburante del montebellunese. L'inevitabile perquisizione a suo carico ha poi permesso di rinvenire e sequestrare due banconote da 50 euro e due da 100 euro, ritenute entrambe falsificate.