Lo trovano ubriaco alla guida: denuncia e patente ritirata per un 43enne

Durante la nottata di sabato, a Castelfranco Veneto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 43enne del post che è stato trovato alla guida della propria autovettura in via Piave in stato di alterazione alcolica. L'uomo è stato difatti sottoposto ad un accertamento alcolimetrico nel corso di un controllo di routine e, purtroppo per lui, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,25 gr./l. Per questo motivo al 43enne è stata immediatamente ritirata la patente di guida.