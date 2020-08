Cade da cavallo e si procura un trauma cranico: in suo soccorso arriva l'elicottero

Momenti di paura sabato in tarda mattinata a Borso del Grappa, precisamente in località Semonzo. Una donna di 49 anni è infatti improvvisamente caduta da cavallo durante un'escursione, provocandosi un forte trauma cranico. Vista la posizione della caduta il Suem 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso di Crespano del Grappa che, dopi averla stabilizzata in loco, ha poi portato la signora all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso.

