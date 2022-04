Climber cade da una palestra di roccia e si ferisce: interviene il soccorso alpino

Nel pomeriggio odierno, a Borso del Grappa, il Suem di Crespano del Grappa e il Soccorso Alpino con l'elicottero sono intervenuti per soccorrere un climber caduto da una palestra di roccia in Valle Santa Felicita. Sul posto un medico, un infermiere e la squadra CNSAS che lo ha raggiunto a piedi, imbarellato e trasportato al mezzo fuoristrada che lo ha poi portato in ospedale a Bassano del Grappa. Nel dettaglio si tratta di un 60enne di Schio (VI).