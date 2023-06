Finale di Champions, rissa fuori dal bar: bicchiere spaccato in faccia a un 18enne

Sono venuti alle mani nella serata in cui si stava giocando la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, sabato 10 giugno, scatenando un vero e proprio parapiglia fuori dall'Osteria Bamby, nel centro di Arcade. Protagonisti della rissa una decina di giovani della zona, di cui tre sono rimasti feriti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", tutto è partito da uno scambio di battute tra un ragazzo italiano e uno di origini straniere, nato e cresciuto nella Marca. Lo screzio tra i due è partito per motivi futili, in parte per come stava andando la partita e in parte per l'alcol. Presto lo scambio di battute è degenerato in insulti, spintoni e, alla fine, in una vera e propria rissa che ha coinvolto gli amici dei due litiganti, una decina di persone in tutto, che se le sono date di santa ragione davanti all'osteria dove stava venendo trasmessa in diretta la finale di Coppa dei Campioni. Nel parapiglia generale, uno dei due litiganti ha preso un bicchiere dall'osteria e lo ha spaccato in faccia al rivale fratturandogli il setto nasale. Ricoverato in pronto soccorso, il ferito è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Altri due ragazzi sono rimasti feriti in maniera più lieve. Sul posto, per riportare la situazione alla normalità, sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri e due ambulanze del Suem 118. Gli altri giovani, non rimasti feriti, sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. I testimoni presenti sul posto però hanno dato informazioni fondamentali per identificare tutti i ragazzi coinvolti.