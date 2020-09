Cade da un albero mentre raccoglie noci, ferito un 50enne

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 24 settembre, poco dopo le 18, a Follina, in via Altariol. Un uomo di circa 50 anni, S.B., stava raccogliendo alcune noci da un albero, in una sua proprietà nella zona di Valmareno, è rovinosamente caduto a terra. La dinamica è però ancora incerta. Il ferito è stato inizialmente portato a casa dal figlio, ma avrebbe poi accusato dei forti dolori. La chiamata al 118 è stata a questo punto inevitabile. I soccorsi, giunti sul posto con l'ambulanza e l'automedica, una volta verificate le sue condizioni, per sicurezza hanno ritenuto necessario l'arrivo dell'elisoccorso. L'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per ricevere le opportune cure ed essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Il 50enne, nonostante le botte e lo spavento, non è in pericolo di vita: i sanitari scioglieranno la prognosi probabilmente nella giornata di oggi.

