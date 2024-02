Cade da una scala mentre sta potando un albero, pensionato ferito

Stava tagliando alcuni rami di un albero quando ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 29 febbraio, in un terreno agricolo di Fonte, in via Fontanazzi. Sfortunato protagonista dell'episodio un uomo di 78 anni, residente nella zona. L'uomo stava potando una pianta ed é scivolato dalla scala, colpendo violentemente il torace. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem di Pieve del Grappa con medico ed infermieri (automedica e ambulanza) ed elisoccorso di Treviso. L'uomo, sempre cosciente, é stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per gli accertamenti del caso. L'anziano è stato in particolare sottoposto ad esami per accertare la presenza di eventuali fratture vertebrali.