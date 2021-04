Deruba una cliente del market, ladro identificato grazie alle telecamere

I carabinieri di One' di Fonte, a conclusione di un'indagine durata alcuni mesi, hanno denunciato per furto aggravato, un 73enne pensionato del luogo, conosciuto alla giustizia.

L'anziano, lo scorso 29 novembre 2020, all'esterno del supermercato "Mega" di Fonte, via Asolana, ha sottratto la borsa di un'impiegata del posto. All'interno c'era la somma di 100 euro circa in contanti e una carta di credito; la donna aveva posizionato la borsa nel carrello della spesa, dimenticandola sul gancio del carrello. L'indagine dei carabinieri di One' di Fonte, attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza del centro commerciale, ha poi permesso di identificare l'autore del furto.