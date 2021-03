Una stanza trasformata in serra di marijuana: 49enne arrestato

Aveva adibito una stanza della sua abitazione a serra per la coltivazione della marijuana. Ad essere arrestato, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 marzo, un pregiudicato di 49 anni, residente a Fonte che è stato arrestato dai carabinieri di Asolo per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente, un cittadino italiano 49enne, pregiudicato del luogo.

Da tempo i militari dell'Arma asolana stavano svolgendo indagini sul conto dell'uomo, che nella giornata di ieri è stato sottoposto a un'accurata perquisizione domiciliare. Durante l'attività, nel garage dell'abitazione dell'indagato, veniva trovato un sacchetto in cellophane contenente 103 grammi di marijuana essiccata, pronta per essere immessa nel circuito di spaccio locale. Inoltre, in una stanza opportunamente predisposta, venivano rinvenute 15 piante di cannabis in fase di maturazione, all'interno di una serra artigianale dotata di lampade ed impianto di areazione, destinata alla coltivazione dello stupefacente. Quanto ritrovato è stato posto a sequestro, mentre il 49enne è stato collocato agli arresti domiciliari.