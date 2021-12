Auto bloccate dalla neve, genitori e bimbi salvati dai vigili del fuoco

Volevano raggiungere in Cansiglio in auto ma sono rimasti bloccati dall'abbondante nevicata che è caduta in queste ore nelle zone montuose ed in pedemontana. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, attorno alle 14.50 circa, per soccorrere le persone che stavano viaggiando a bordo di trenta auto rimaste intrappolate dalla neve.

Interventi simili da parte dei vigili del fuoco anche sulla strada provinciale 140 che porta sul Monte Grappa e a Cavaso del Tomba in via Monfenera. Nel primo caso bloccate 5 auto con 10 persone a bordo, tra cui 3 bambini. Nel secondo frangente 5 le auto interessate e tra le persone coinvolte un bimbo di appena tre mesi. Intervenuti a soccorrerli i volontari di Asolo e le squadre di Montebelluna.