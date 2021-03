Castellana nel mirino dei ladri: nella notte rubate bici da corsa per migliaia di euro

Un vero e proprio raid notturno alla ricerca di costose bici da corsa. Questo quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì tra Castelfranco Veneto (in zona Bella Venezia) e Fanzolo di Vedelago e ad essere colpitie sono state anche alcune figure di spicco del ciclismo trevigiano come l'ex atleta della Zalf Gianmarco Agostini e il direttore sportivo del Giorgione, Giuseppe Parolisi. A compiere questa serie di furti in serie, per un bottino di circa 50 mila euro, sarebbe stata un banda specializzata in questa tipologia di furti su commissione, anche se molte delle due ruote sottratte possiedono un codice univoco di riconoscimento stampato in maniera indelebile sul telaio, fatto che limita una possibile rivendita sul mercato nero. In ogni caso, la banda ha agito andando a penetrare nei garage di abitazioni private, spesso con il medesimo modus operandi: prima un segno sul muro per indicare la presenza di bici di valore e poi l'uso di una cesoia per arrivare ad aprire la serratura dei portoni. Sul fatto indagano ora i carabinieri che hanno già raccolto le denunce delle vittime e passeranno ora al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Di certo c'è che, al momento, mancano all'appello diverse bici di valore, tra cui alcune di marca Giant e Guerciotti, mentre non sono state in alcun modo sottratte le varie attrezzature da ciclismo spesso posate a fianco dei singoli mezzi.

Gallery