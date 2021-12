Rubano i soldi da una lavanderia automatica: fermati tre giovanissimi

I carabinieri di San Polo di Piave hanno individuato i presunti autori del furto avvenuto in una lavanderia automatica lo scorso 11 novembre. Durante quella sera tre giovani giovani a volto scoperto erano entrati nella lavanderia riuscendo a rubare, dopo aver forzato la macchinetta cambia-soldi, un centinaio di euro in banconote di vario taglio. Grazie alle informazioni raccolte, all'attento esame delle riprese disponibili dei sistemi di videosorveglianza e all'approfondita conoscenza dei contesti giovanili della zona, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire all'identità dei responsabili. Si tratta di: un 20enne della zona e due minorenni (un 17enne e un 16enne) originari dell'Opitergino. I tre dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso.