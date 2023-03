Furto all'alba in sala slot: spariti i soldi delle macchinette

Ladri in azione all'alba di venerdì mattina, 3 marzo: la sala slot Las Vegas by Playpark, lungo la Feltrina a Montebelluna, è stata svaligiata verso le 5.30 di mattina.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri di Montebelluna. I ladri, dopo aver forzato le inferriate di una finestra e sfondato un muro in cartongesso, hanno scassinato sei slot machines fuggendo con i soldi delle macchinette. Il danno complessivo è in fase di quantificazione. Al vaglio dei militari dell'Arma le riprese dei sistemi di videosorveglianza ma, al momento, dei ladri entrati in azione non sembra esserci traccia.