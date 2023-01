Ladri in casa del proprietario dell'ex Pagnossin: rubati soldi e una pistola

Furto "vip" a Treviso: nei giorni scorsi i ladri hanno preso di mira l'abitazione dell'imprenditore Damaso Zanardo in zona stadio Tenni. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto i malviventi sarebbero entrati in azione forzando un infisso sul retro dell'appartamento. Una volta all'interno hanno spostato armadi e tolto quadri dalle pareti alla ricerca della cassaforte dell'imprenditore.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", non trovando quello che stavano cercando i ladri sono riusciti comunque a fuggire con una pistola di proprietà dell'imprenditore (regolarmente detenuta) e diversi euro in contanti. Quando i ladri sono entrati in azione Zanardo e famiglia non erano in casa. L'amministratore unico di Opendream (ex Pagnossin) e presidente di Its Marco Polo Academy è però rientrato pochi minuti più tardi insieme alla famiglia, con i malviventi ancora dentro l'appartamento. Zanardo ha trovato la porta bloccata dall'interno e ha subito dato l'allarme alle forze dell'ordine. I banditi sono fuggiti dal retro, l'ipotesi è che ad entrare in azione sia stata una banda di trasfertisti dall'Est Europa. Le immagini delle videocamere della zona sono ora al vaglio degli inquirenti.