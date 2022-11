Orologi e gioielli per 20mila euro, razziata l'auto di un imprenditore

Quattro minorenni, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri dopo un furto messo a segno ieri pomeriggio, 31 ottobre, a Vedelago. I giovanissimi, approfittando di un finestrino parzialmente aperto, hanno rubato dall’interno di una Mercedes di proprietà di un imprenditore 61enne della zona, parcheggiata in via Sile, ben 6 orologi di pregio, uno smartphone, vari monili in oro, occhiali da sole e giubbotti, del valore complessivo di circa 20.000 euro. La refurtiva è stata interamente rinvenuta nella disponibilità degli indagati e restituita all’avente diritto. I minori sono stati rintracciati dopo poche ore, in nottata, grazie alle testimonianze decisive di alcuni cittadini ed ai riscontri raccolti dai militari dell’Arma in pochissimo tempo e hanno ammesso gli addebiti, indicando anche i luoghi ove avevano “disseminato” la refurtiva che avrebbero poi evidentemente recuperato, in un secondo tempo, se non fossero stati scoperti dagli operanti.

E' solo uno dei risvolti dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale di treviso tra il pomeriggio di ieri e la nottata di Halloween, durante la quale è stata data una stretta alla rete dei controlli sulle strade. Un 32enne di origini colombiane, all’alba di oggi, 1 novembre, a Treviso, lungo viale della Repubblica, è stato controllato alla guida della propria autovettura e sorpreso positivo con un tasso pari a più di 1,70 gr/l. Per lui patente di guida ritirata e denuncia immediata per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Denunciato per ricettazione un 58enne di origini senegalesi residente nel montebellunese, sorpreso dai militari dell’Arma in piazza a Caerano San Marco in sella a una bicicletta marca "Montana" risultata rubata lo scorso 19 agosto a un 61enne di Montebelluna, cui è stata restituita.

Rintracciato e arrestato a Montebelluna, su ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Venezia, un 59enne della zona, già noto alle Forze dell’Ordine, che doveva scontare la pena di 1 anno e 5 mesi per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso, commessi nel 2010 a Treviso. Rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Treviso, un 57enne di origini veronesi condannato alla pena residua di 4 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso in Castelfranco Veneto nel 2012.

Segnalate alla Prefettura due persone trovate in possesso, nel corso dei controlli, di complessivi grammi 4 di marijuana ed un soggetto di due involucri, del peso complessivo di quasi 3 grammi, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Sanzionato con una multa un automobilista, controllato verso le 21 di ieri, 31 ottobre, alla guida nel Comune di Cappella Maggiore, per guida con patente scaduta da oltre sei mesi.

Identificate, complessivamente, 250 persone e quasi un centinaio di veicoli, controllati anche una quindicina di locali in tutta la provincia senza ravvisare, al momento, violazioni di sorta.

Altre due patenti ritirate dalla polizia locale

Servizi rinforzati nella notte di Halloween anche per il comando della polizia locale di Treviso che ha messo in campo quattro pattuglie per il monitoraggio del traffico stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nessun incidente è stato registrato e in generale gran parte dei conducenti fermati e controllati hanno confermato il rispetto delle regole. «Sono state 64 le persone controllate» conferma il comandante Andrea Gallo «e solo due sono risultate non in regola risultando positive all alcol test. Per entrambi i conducenti, un giovane 28 enne e una ragazza di 27 anni residenti in due paesi limitrofi a Treviso, è scattata la denuncia ed il ritiro della patente di guida. Entrambi sono stati sorpresi con un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi al litro».