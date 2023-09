Schianto tra mezzi pesanti, chiusa l'autostrada A4: attivato il bypass dell'A28

Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass “virtuale” sulla A27/A28 per chi proviene da Venezia a causa delle code (attualmente 8 chilometri) che si sono create tra San Donà e Cessalto per un incidente avvenuto 200 metri dopo lo svincolo di Cessalto in direzione Trieste. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autoarticolato e un camion cisterna che trasportava alcol etilico e idrossido di sodio. Una persona (il conducente del camion cisterna) è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autostrade Alto Adriatico impegnato nelle operazioni di traffico e di pulizia della pulimentazione per lo sversamento della sostanza.