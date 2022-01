Auto fuori strada, ferita mamma e i due figlioletti di 10 e 8 anni

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 17 gennaio, alle 8, in via Bassane ad Asolo, nella zona del Foresto del Casonetto. Un'auto, forse a causa del fondo stradale ghiacciato, è uscita di strada e si è poi capovolta. A restare feriti una mamma di 46 anni e due figlioletti, un bimbo di 10 anni e una bimba di 8 anni. Gli occupanti del mezzo sono stati soccorsi da un'auto della polizia locale di passaggio e in seguito da automedica e da un'ambulanza, intervenuti con medico e tre infermieri. La bimba ha riportato un trauma facciale, il ragazzo un trauma al collo mentre anche la mamma se l'è cavata con un trauma facciale provocato dal volante dell'auto. Madre e figli, residenti nella zona di Monfumo, sono stati acccompagnati al pronto soccorso di Castelfranco Veneto per essere sottoposti agli accertamenti e alle cure del caso.