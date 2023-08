Incidente tra auto, furgone e cisterna dello spurgo: chiusa Via Castellana

Incidente stradale martedì mattina, 22 agosto, verso le 10 in via Castellana all’altezza del concessionario Auto Borsoi: un furgone Fiat Scudo, guidato da un 58enne di Treviso e una Renault Megane con al volante una 40enne di Quinto di Treviso sono stati urtati da un veicolo di autospurghi condotto da un 43enne di Conegliano mentre cercavano di svoltare a sinistra. Fortunatamente il veicolo non ha avuto danni alla cisterna.

A richiedere le cure sanitarie è stata la 40enne di Quinto. Sul manto stradale è rimasto solo del liquido sparso dal mezzo speciale a seguito dell'urto. la dinamica del sinistro è ora al vaglio dell’ufficio infortunistica del comando di polizia locale, intervenuto sul posto con due pattuglie per i rilievi di legge e per far defluire il traffico che si era formato in pochi minuti. La strada, terminate le operazioni di pulizia, è stata subito riaperta.