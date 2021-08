Finisce fuori strada con l'auto: ricoverato in elisoccorso

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Treviso: lunedì 9 agosto, poco dopo le ore 14, un'auto è finita fuori strada all'incrocio tra via Callunga e via Quarantasette nel Comune di Cessalto, a pochi metri dal cavalcavia dell'autostrada.

La carambola ha fatto finire sopra il guard rail una Volkswagen Polo bianca guidata da un 54enne di origini francesi, residente a San Stino di Livenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e l'elisoccorso del Suem118 che ha ricoverato al Ca' Foncello il guidatore dell'auto. Arrivato in ospedale l'uomo è stato intubato in terapia intensiva: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico in via Callunga ha subito forti rallentamenti per consentire ai soccorritori di svolgere le operazioni di messa in sicurezza dell'area. I rilievi sulla dinamica sono stati svolti dai carabinieri di Cessalto.