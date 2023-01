Auto contro moto, 44enne finisce in ospedale

Sabato di sangue sulle strade del Veneto, poco dopo l'incidente mortale costato la vita al 65enne Adriano Comin di Caerano di San Marco, un altro sinistro (fortunatamente non mortale) è avvenuto nella frazione di Santa Maria del Piave a Mareno.

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, un'auto e una moto si sarebbero scontrate in Via Colonna pochi minuti prima delle 15. Dopo lo schianto, molto violento, le condizioni del motociclista rimasto a terra avevano fatto temere il peggio. Sul posto è stato chiamato l'elisoccorso Leone, rientrato vuoto alla base visto che l'emergenza si è ridimensionata non appena i sanitari del Suem 118 sono intervenuti. M.P., 44enne residente a Susegana, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Conegliano. Le sue condizioni sono gravi ma l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. Lievi i disagi alla circolazione durante le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell'incidente.