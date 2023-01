Auto si ribalta e finisce fuori strada, 48enne in ospedale

Alle 17.30 di sabato 31 dicembre i vigili del fuoco del distaccamento di Asolo sono intervenuti in Via Cioppe a Possagno per un’auto finita rovesciata dopo che il conducente, N.T. 48enne di Pieve del Grappa, aveva perso il controllo del mezzo.

I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora dall'inizio dell'intervento.