Ancora due schianti nel "tratto maledetto" della A4, quattro feriti

Dopo il tamponamento di ieri, 13 dicembre, lungo il tratto maledetto della A4, costato la vita ad un autotrasportatore croato di 23 anni, altri due incidenti avvenuti nell'arco di un'ora, nel primo pomeriggio di oggi, 14 dicembre, hanno provocato lunghe code. Gli schianti si sono verificati tra le 13 e le 14 nel tratto compreso tra San Donà di Piave e il nodo di Portogruaro della A4 in direzione Trieste. Nel primo, avvenuto tra San Stino di Livenza e Portogruaro al chilometro 444, una Porsche ha tamponato un mezzo pesante. Due le persone ferite, in maniera non grave. Si sono formate code di circa cinque chilometri, a seguito delle quali l’autostrada non è stata chiusa ma è stato attivato il bypass “virtuale” con reindirizzamento consigliato per chi proviene da Venezia sulla A27/A28. Nel secondo incidente, avvenuto tra San Donà e Cessalto al chilometro 428, a scontrarsi sono stati due autoarticolati. Anche in questo caso sono due le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure del 118. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, i mezzi di soccorso stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Intanto il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, alla luce della tragedia di ieri, ha annunciato una protesta clamorosa ovvero la riconsegna al Prefetto della propria fascia tricolore alla luce della strage senza fine in corso in questi ultimi anni lungo il "tratto maledetto" della A4.