Schianto tra due auto all'incrocio, Sergio muore a 72 anni

Ennesima tragedia della strada sabato sera, 28 gennaio, in Via Molinetto a Borso del Grappa (non distante dal supermercato Eurospin). Sergio Bresolin, 72enne del luogo, ha perso la vita alla guida della sua Opel Meriva.

Immettendosi da una strada laterale, per cause in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata con una Bmw serie 3 che stava viaggiando in direzione opposta, con al volante un 21enne di Possagno e a bordo una coetanea di Feltre. Nel violento impatto, il 72enne è morto sul colpo, mentre gli occupanti dell'altro veicolo sono rimasti illesi. Entrambi sono risultati negativi all'alcoltest. Sul posto, oltre al personale del Suem 118 e ai vigili del fuoco di Asolo, sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa ed Asolo per i rilievi del caso. Bresolin era molto conosciuto nella zona di Borso del Grappa, alpino e sportivo amava la compagnia ed era sempre disponibile con tutti. L'uomo non era sposato e non aveva figli.