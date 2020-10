Auto si schianta contro un camion, ferito padre e figlia di 9 anni

Stava uscendo dal parcheggio dell'istituto comprensivo di Asolo, al volante della sua Subaru Impreza, con a bordo la figlia di 9 anni quando, forse abbagliato dal sole, si è scontrato contro un camion. Disavventura in mattinata, poco dopo le 8, per un 42enne della zona, F.M., e la piccola a Casella d'Asolo, all'incrocio tra via Schiavonesca Marosticana e via Forestuzzo. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo ed è stato estratto e soccorso dagli infermieri del Suem 118: ha riportato un forte trauma cranico, toracico e alla colonna vertebrale ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Il 42enne non è in pericolo di vita ma la prognosi sarà certamente di diversi giorni. La figlia è stata invece trasferita all'ospedale di Castelfranco. Sul posto, per svolgere i rilievi del caso, è intervenuta la polizia locale di Asolo.

L'autista del mezzo pesante, uno Scania, M.V., 40enne di Piombino Dese, stava viaggiando lungo la strada Schiavonesca Marosticana, da Montebelluna in direzione di Bassano. Quando l'auto è uscita dal parcheggio, svoltando a sinistra, in direzione Montebelluna, l'impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e molto violento. La circolazione in zona è rimasta a lungo bloccata.