Via Marcoai

Malore alla guida, si schianta contro la rampa di un parcheggio

Incidente in mattinata a Casella d'Asolo, lungo via Marcolai. L'automobilista, una 23enne di Riese Pio X, ha riportato ferite lievi ma era in forte stato confusionale quando è stata soccorsa dai passanti. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e il Suem di Crespano