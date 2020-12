Rimorchio si ribalta, Feltrina invasa da cocci di bottiglie di vetro

Ha causato gravi disagi al traffico, con lunghe code e circolazione in tilt, l'incidente avvenuto poco dopo le 11.30 circa sulla Feltrina tra Montebelluna e Cornuda. Il rimorchio di un autoarticolato, forse a causa di un guasto, si è ribaltato ed ha perso buona parte del carico: si trattava di bottiglie di vetro di acqua minerale, andate in buona parte distrutte e sparse sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna e un'autogru da Treviso, oltre a tecnici di Veneto Strade. Pesantissime le ripercussioni alla viabilità sulla strada regionale 348 che in quel tratto prende la denominazione di via Feltrina nord. Per gestire la circolazione sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Treviso. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore.