Auto finisce contro un palo: tre giovani feriti, un 25enne è gravissimo al Ca' Foncello

Grave schianto nella notte a Moriago della Battaglia, all'altezza della rotonda del cimitero, non distante dall'Isola dei morti. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada finendo contro un palo ed il bilancio è stato di un ferito grave e due lievi. Intervenuti per i soccorsi medico e infermieri del Suem 118 con ambulanze e automedica. Trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni, un 25enne straniero, O.S., mentre C.N. 25enne italiano ha rifiutato le cure e un coetaneo, D.A., macedone, è stato trasportato in ospedale a Conegliano con ferite lievi. Per gli accertamenti del caso intervenute le forze dell'ordine e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto. Alla base dello schianto ci sarebbe l'alta velocità e forse una manovra troppo azzardata dell'automobilista.