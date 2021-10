Auto contro moto, operaio perde la vita a 43 anni

Incidente mortale in Via Puja a Maron di Brugnera. Martedì 5 ottobre, verso le 19.30, la moto guidata dal 43enne Roberto Maccan, una Bmw GS, si è schiantata contro una Toyota Aygo guidata da una 51enne residente a Gaiarine.

Violentissimo l'impatto tra i due mezzi, costato la vita al motociclista friulano morto praticamente sul colpo. Maccan lavorava come operaio alla Friul Intagli di Le Monde e abitava a Prata di Pordenone. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri del radiomobile di Sacile. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati sul profilo Facebook di Maccan, conosciuto e benvoluto da moltissime persone sia nel Pordenonese che nella zona di Portobuffolè. In molti lo ricordano oggi come una persona gentile e di buon cuore che lascia un vuoto enorme in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro mentre sono in corso le indagini per accertare le effettive responsabilità della 51enne di Gaiarine alla guida dell'auto.