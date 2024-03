Schianto tra due auto nel pomeriggio: tre persone ferite

Mancavano pochi minuti alle 16 di giovedì pomeriggio, 28 marzo, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stadio a Ormelle, per lo scontro tra due auto: tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

I pompieri, arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza le auto e coadiuvato i soccorsi sanitari: i feriti sono due donne e un uomo, stabilizzati sul posto prima di essere trasferiti in ospedale. M.L. una 30enne italiana è stata trasportata a Treviso in elicottero, vista la gravità delle ferite riportate, mentre un secondo ferito è arrivato al Ca' Foncello in ambulanza. La terza persona ferita si trova attualmente ricoverata in ospedale a Oderzo. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora dall'inizio dell'intervento.