Coppia investita mentre porta fuori il cane: arrestato il pirata della strada

Dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravissime, fuga dopo incidente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droga il 51enne arrestato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo dai carabinieri di Treviso.

Poco prima delle ore 22 di sabato sera, a Onigo di Pederobba, il 51enne alla guida della sua Ford avrebbe investito una coppia residente in provincia di Brescia ma domiciliata nella Marca. I due, in visita a dei parenti per il weekend, stavano passeggiando in strada con il cane quando l'auto li ha travolti entrambi lasciandoli sull'asfalto. Allontanatosi dal luogo dell'incidente, il pirata della strada ha abbandonato l'auto in un casolare a pochi chilometri di distanza. I militari dell'Arma, arrivati sul posto con vigili del fuoco ed elisoccorso del Suem 118, hanno subito avviato le ricerche sul presunto investitore, rientrato in casa nel frattempo e raggiunto nella notte dai carabinieri. Alla vista dei militari il 51enne si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l'assunzione di alcol e droga. Dopo l'arresto il 51enne è stato rimesso in libertà non susstitendo ulteriori esigenze cautelari ma la sua auto è stata sequestrata. I due investiti, trasportati presso gli ospedali di Montebelluna e Treviso, si trovano entrambi in gravi condizioni e prognosi riservata. Sulla vicenda la Procura di Treviso aprirà un fascicolo d'indagine.