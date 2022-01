Bambina di cinque anni investita da un'auto, ferita anche la madre

Un forte spavento e lesioni fortunatamente lievi per una donna, colpita al torace, e la figlioletta di appena cinque anni, ferita ad un piede. Sono le conseguenze di un incidente avvenuto alle 11.40 circa di oggi, 26 gennaio, a Pieve di Soligo lungo via Conegliano, all'incrocio con via delle Acacie. Mamma e figlia sono state investite da un'auto, un Nissan Terrano 4X4 che fortunatamente viaggiava a bassa velocità: l'uomo alla guida ha subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Entrambe sono state soccorse dal Suem 118 e trasportate in ambulanza all'ospedale di Conegliano da cui sono state dimesse nel pomeriggio con una prognosi di qualche giorno. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia stradale.