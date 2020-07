Perde il controllo del suv, distrugge un contatore del gas e centra un'altra auto

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per i coinvolti, attorno alle 12.50 di oggi, a Pieve di Soligo, in via Sartori, a pochi passi dal collegio "Balbi". Coinvolto un suv Toyota Rav 4 hybrid condotto da B.A., 26enne di Pieve di Soligo, e una Golf con al volante A.D., 35enne del luogo. Il primo mezzo, forse a causa dell'alta velocità, ha urtato l'angolo di un'abitazione, ha divelto un contatore del metano e ha speronato la Golf. Il 26enne è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale a Conegliano dal personale medico del Suem 118. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della rete del gas. Il traffico in zona ha subito gravi rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio.

