Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, gravissimo un 23enne

Grave incidente nella serata di lunedì, attorno alle 19.20 circa, a Ponte di Piave, lungo via della Vittoria. Un 23enne della zona, R.M., è stato travolto da un'auto in transito e ha riportato ferite molto gravi. Il giovane, soccorso da medio e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del 23enne sono gravissime. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.