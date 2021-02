Si schianta con l'auto contro un platano, grave una 43enne

Forse un malore improvviso o una distrazione. Non ancora chiare le cause dell'incidente che è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 5 febbraio, a Preganziol, lungo il Terraglio in direzione Mogliano Veneto. Un'autovettura Lancia Y, con alla guida una 43enne di Mogliano Veneto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro un platano ai margini della carreggiata. La donna è stata estratta dall'abitacolo del mezzo dai vigili del fuoco e trasportata presso ospedale Ca' Foncello di Treviso a bordo di un'ambulanza del Suem 118. Per i rilievi di legge intervenuti i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto.