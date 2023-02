Doppio incidente in mattinata nella Marca, quattro feriti

Ben quattro i feriti, fortunatamente tutti lievi, di due incidenti stradali avvenuti nella mattinata di oggi, 22 febbraio, nella Marca. Il primo schianto è avvenuto alle 9 lungo la strada provinciale 667 in Via John Kennedy, a Riese Pio X. A scontrarsi, pare per un'omessa precedenza, sono stati due automobilisti. In loro soccorso sono intervenuti i pompieri arrivati da Castelfranco che hanno messo in sicurezza i mezzi finiti nei fossati a bordo strada, mentre i due autisti, F.L, un 33enne di Marostica, e una 66enne della zona, sono stati accompagnati dal personale sanitario del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Si era inizialmente levato in volo anche l'elicottero che è però rientrato alla base vuoto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. I due feriti hanno riportato lesioni non grave.

Il secondo incidente è avvenuto a Silea, in via Sile, alle 11.30 circa. Probabilmente a causa di un malore improvviso, una Hunday condotta da D.A., un 74enne di Treviso, ha imboccato contromano la rampa di accesso della Treviso Mare, scontrandosi con un camion guidato da un 58enne di Castelfranco Veneto, M.M., proveniente dalla direzione opposta. Sul posto per rilievi planimetrici e viabilità, le pattuglie della Stazione di Treviso e del Nucleo Radiomobile.