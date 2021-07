Schianto auto-moto nel bellunese: in ospedale un 43enne trevigiano

Ancora incidenti oggi sulle strade venete. Nel pomeriggio di sabato, infatti, si registra un terribile scontro auto-moto ad Alleghe (BL). Il sinistro è avvenuto tra una Audi A3 condotta dal 42enne M.R. del posto ed una moto Honda con a bordo il 43enne D.M. della provincia di Treviso. I due mezzi stavano procedendo nella stessa direzione di marcia quando, per cause in corso di accertamento, durante una fase di sorpasso sono entrare in contatto con conseguente caduta del motociclista che è stato poi soccorso sul posto e successivamente ricoverato all'ospedale di Agordo a causa di alcune lesioni subite ad una gamba. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Belluno.