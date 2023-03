Schianto tra furgone e auto sulla Pedemontana, due feriti

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto dopo dopo le 17 di oggi, 29 marzo, lungo la Pedemontana Veneta in direzione di Spresiano, tra i caselli di Signoressa a Montebelluna. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un furgone e un'auto: i conducenti sono stati soccorsi da medico e infermieri del Suem 118, dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale. L'automobilista era intrappolato dalle lamiere mentre l'autista del furgone è uscito dall'abitacolo illeso. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti alla circolazione con automobilisti costretti ad uscire dal tracciato dalla Pedemontana per consentire i soccorsi in sicurezza.