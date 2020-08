Attraversa la strada e viene investito da un'auto: gravissimo un 50enne

E' in condizioni gravissime il 50enne ghanese E.A. che, verso le 19.15 di domenica, è stato improvvisamente investito da un'auto lungo via Monte Grappa a Caerano di San Marco. L'impatto, avvenuto mentre l'uomo stava attraversando la carreggiata, è stato violentissimo e le condizioni del 50enne sono subito apparse gravissime. Per questo motivo dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso si è immediatamente alzato in volo l'elisoccorso. Una volta sul posto, i sanitari hanno subito stabilizzato il 50enne, residente a San Zenone degli Ezzelini, e poi lo hanno trasportato in urgenza al nosocomio trevigiano dove è purtroppo arrivato in stato comatoso. Sul luogo dello schianto sono poi giunti anche i carabinieri di Montebelluna e Pederobba per tutti i rilievi del caso.

