Travolto sulla rotatoria da un'auto, ferito scooterista

Un 44enne di Zero Branco, S.Z., è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave in un incidente avvenuto poco dopo le 8 lungo la Noalese all'altezza di una rotatoria a pochi passi dal centro commerciale Zero center. L'uomo, in sella al suo scooter, è stato travolto da un piccolo van bianco. Lo scooterista ha riportato alcune fratture a braccia e gambe ma non sarebbe tuttavia in pericolo di vita: è stato accompagnato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso da un'ambulanza del Suem 118. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale. Il traffico, interrotto in quel tratto della rotonda, ha subito pesanti rallentamenti.