Bottiglia di vodka in mano: 14enne multata a Jesolo

Cinque multe anti-alcol da 200 euro, una da quasi 700 euro a un minimarket, e tre patenti ritirate per guida con tasso alcolico fuori norma: questo il bilancio dell'ultimo fine settimana di controlli a Jesolo. Diverse e importanti le sanzioni della polizia locale che ha trascorso tra la movida la notte di sabato, in modo da avere il polso della situazione e poter controllare l'andamento della serata. La località è finita nell'occhio del ciclone a causa delle violenze e dei reati che sono stati commessi qui nelle scorse settimane. Le risorse delle forze di polizia sono state potenziate con 25 militari in più dell'Arma e della Finanza che la Prefettura ha voluto inviare a Jesolo. Notevole lo sforzo anche in termini comunicativi del nuovo sindaco Christofer De Zotti sulla volontà di non allentare di un centimetro controlli e provvedimenti contro alcol e spaccio.

Vodka a 14 anni

Tra le multe di sabato sera ce n'è stata una contro una ragazzina di neanche 14 anni residente a Castelfranco Veneto: gli agenti l'hanno fermata mentre girava con una bottiglia di vodka in mano nella zona di Piazza Aurora. Essendo la giovane minorenne, sono stati chiamati i genitori che, secondo le testimonianze dei presenti, si sono sfogati contro i vigili invece che contro la figlia. Il market, multato per 666 euro, non era neppure alla prima contravvenzione, perciò ora verrà chiuso: resta solo da definire per quanto tempo, e si va da un minimo di 15 giorni a un massimo tre mesi. Gli agenti lo hanno trovato a vendere a tre ragazzini, molto lontani dalla maggiore età, tre bottiglie di birra. Lotta all'alcol anche alla guida: gli agenti per strada hanno controllato tre persone, un 43enne del Bolognese, un trevigiano della stessa età e un veneziano: tutti denunciati, sanzionati e con la patente ritirata per limiti di alcol superiori al consentito, in base ai rilievi dell'etilometro. Sul fronte dello spaccio sono stati emessi due provvedimenti di allontanamento (daspo) e 20 grammi di marijuana, trovati a uno straniero del Vicentino, sono andati sequestrati.

Il commento

«Ieri sera assieme al presidente del Consiglio comunale Lucas Pavanetto ero nella zona di piazza Mazzini a verificare l’applicazione delle ordinanze e a salutare le forze dell’ordine impegnate in zona - commenta in Facebook il sindaco De Zotti - a partire dalla nostra polizia locale con il comandante Claudio Vanin. Situazione ordinata nonostante la presenza di molte persone. Manteniamo l'attenzione costante in vista di Ferragosto».