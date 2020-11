Audi "cannibalizzate" dai ladri, raffica di furti in poche ore

Nella zona di Castelfranco Veneto sta imperversando ormai da alcuni giorni una banda di ladri specializzati nel furto di componenti d'auto. Nel mirino dei malviventi sono finiti soprattutto vari modelli di Audi, letteralmente "cannibalizzate" di tutte le loro parti di valore.

La vicenda è partita dalla segnalazione di un residente che ha pubblicato le foto della sua Audi razziata dai ladri. All'interno dell'abitacolo non era rimasto più nulla: volante, computer di bordo, autoradio, centraline e batteria sono stati asportati lasciando l'auto svuotata sul posto. La banda ha colpito i veicoli nella zona di Ca' Amata, Treville e Via delle Querce. Sono bastate poche foto per dare vita a una serie di commenti a catena in cui molti altri residenti hanno segnalato di essersi ritrovati con l'Audi "cannibalizzata" dai ladri. In Via Francia a un'Audi A6 in sosta i ladri hanno tolto ruote, fari e l'intera maschera frontale. Un'altro residente ha detto di essersi trovato con la targa rubata mentre, sempre a Castelfranco, i ladri hanno smontato un'altra Audi lasciando i pezzi che non gli servivano sopra il muretto di recinzione della casa. Furti per centinaia di euro che hanno reso di fatto inservibili le Audi razziate. I banditi sono entrati in azione quasi sempre di notte, approfittando del coprifuoco serale. Le forze dell'ordine sono state informate dei vari furti: bisognerà capire se i filmati delle videocamere di sorveglianza nella zona hanno ripreso i movimenti della banda ancora a piede libero.